"Брисбен Роар" не сможет подписать Робби Кина

Нападающий Робби Кин, объявивший ранее об уходе из "Лос-Анджелес Гэлакси", может продолжить карьеру в Австралии. На этой неделе некоторые СМИ сообщили, что "Брисбен Роар" сделал предложение 36-летнему ирландцу. Однако, по мнению главного тренера австралийской команды Джона Алоизи, Кин усилил бы состав, но его подписание нереально.

- Еще на прошлой неделе я говорил, что не разговаривал с Кином, - цитирует Goal Алоизи. - Я не говорил и с владельцами клуба на эту тему, мы не сможем его подписать. Тем не менее хотелось бы иметь в составе такого игрока, и я думаю, что он бы отлично проявил себя в чемпионате Австралии, если кто-то сможет заполучить его, но "Брисбен Роар" не сможет этого сделать.