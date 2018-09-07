Брестское "Динамо" выступило с заявлением о работе Марадоны в Мексике

Брестское "Динамо" на официальном сайте выступило с заявлением по поводу того, что Диего Марадона будет совмещать должность председателя правления белорусского клуба и обязанности технического директора мексиканской команды "Дорадос де Синалоа". Ранее соответствующую информацию в Твиттере распространил агент легендарного аргентинца Матиас Морла.

"Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб "Динамо-Брест" в качестве почетного представителя клуба, – говорится в заявлении. – Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола.

Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях.

Таким образом, Диего Марадона продолжает занимать должность Председателя правления ФК "Динамо-Брест" (Почетного президента "Динамо-Брест") одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба".

Марадона подписал соглашение с "Динамо" в мае этого года. Оно рассчитано на три года.

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