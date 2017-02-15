Брестское "Динамо" сделало предложение Кураньи

Пресс-атташе брестского "Динамо" Ольга Хижинкова сообщила, что клуб сделал предложение немецкому нападающему Кевину Кураньи и ждет его ответа. Ранее сообщалось, что экс-игрок московского "Динамо" может пополнить ряды белорусской команды, но сам он опроверг эту информацию. Последним клубом форварда был "Хоффенхайм", который он покинул летом 2016 года.

- Турецкий сбор команды завершился, - приводит ТАСС слова Хижинковой. - Кевин уехал, но мы находимся с ним в контакте. Свое предложение мы озвучили и ждем Кевина в Бресте. В качестве гостя или в качестве игрока - это уже зависит от планов самого Кевина. Его намерения мы комментировать не можем.