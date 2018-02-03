Брендан Роджерс - о поражении от "Килмарнока": "Соперник сидел глубоко, и "Селтик" не смог подойти к воротам"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс после поражения в матче 26-го тура чемпионата Шотландии против "Килмарнока" (0:1) отметил, что молодежь не справилась с задачей заменить травмированных футболистов. Также специалист выразил мнение, что команде не хватило техничных игроков в атаке.

- Травмы - не оправдание, "Килмарнок" заслуживал победы, - цитирует Daily Record Роджерса. - Мы играли немного пассивно в обороне. Соперник же защищался очень плотно, сидел глубоко, а нам не хватило техничных игроков в атаке. Сегодня я выпустил на поле много талантливой молодежи, но она ничего не смогла создать впереди – это удивительно. "Селтик" много владел мячом, но почти не подходил к воротам.

Напомним, что "Селтик" является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы.