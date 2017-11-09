Бывший вратарь сборной США Брэд Фридель возглавил клуб MLS "Нью-Ингленд Революшн", сообщает официальный сайт клуба. 46-летний специалист с 2016 года возглавляет юношескую сборную США для игроков до 19 лет, а в 2015-м входил в тренерский штаб Юргена Клинсманна в национальной команде.

"Нью-Ингленд" с ноября 2011 по сентябрь 2017 года возглавлял Джей Хипс, после его отставки командой на правах исполняющего обязанности руководил Том Соун.

Брэд Фридель в качестве футболиста выступал в "Ньюкасле", "Галатасарае", "Ливерпуле", "Блэкберне", "Астон Вилле" и других клубах. Последние четыре сезона - с 2011 по 2015-й - он провел в "Тоттенхэме" и завершил карьеру в 44 года.