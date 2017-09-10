Бразильский клуб "отпраздновал" выход в лидеры в серии B русским мемом

Пресс-служба бразильского клуба "Америка Минейру" оригинальным образом отметила выход на первое место в таблице серии B. "Америка" возглавила второй бразильский дивизион после поражения "Интернасионала" от "Жувентуде".

К радостному событию в Твиттере был опубликован старый мем Рунета, где нетрезвый юноша рассуждает об "очень плохой музыке". В пародийном переводе герой ролика "узнает", что "Интернасионал" проиграл, и "Америка" выходит в лидеры.