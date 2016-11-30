Бразильские клубы предложили гарантировать "Шапекоэнсе" место в серии А на три сезона

Ведущие бразильские клубы хотят гарантировать "Шапекоэнсе" участие в элитном дивизионе чемпионата Бразилии на протяжении трех ближайших сезонов, сообщает Reuters. Они уже обратились с соответствующим предложение в Бразильскую конфедерацию футбола (CBF). В понедельник по местному времени команда попала в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один – вратарь Данилу – скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.