21:03 | Футбол — "Пас из-за границы"

Бразильские болельщики из-за поражения украли у команды пиццу

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"Португеза" в последних пяти матчах одержал одну победу, а в последней встрече команда потерпела поражение со счетом 0:3. Такие результаты команды не устраивают болельщиков.

Как сообщает Goal, после разгрома фанаты не позволили футболистам поесть пиццы. Они остановили доставщика пиццы у входа на стадион и забрали у него заказ.

Отметим, что "Португеза" выступает в чемпионате штата Сан-Паулу.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

)))) Красавцы. Тока Луана жалко, говорили ему - ехай в Спартачок, там завсегда свининкой угостят.

21:25

Дядька

Так может футболистам калорий не хватало. Что за люди...

21:22