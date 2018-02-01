Бразильские болельщики из-за поражения украли у команды пиццу

"Португеза" в последних пяти матчах одержал одну победу, а в последней встрече команда потерпела поражение со счетом 0:3. Такие результаты команды не устраивают болельщиков.

Как сообщает Goal, после разгрома фанаты не позволили футболистам поесть пиццы. Они остановили доставщика пиццы у входа на стадион и забрали у него заказ.

Отметим, что "Португеза" выступает в чемпионате штата Сан-Паулу.