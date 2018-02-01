Бразильские болельщики из-за поражения украли у команды пиццу

"Португеза" в последних пяти матчах одержал одну победу, а в последней встрече команда потерпела поражение со счетом 0:3. Такие результаты команды не устраивают болельщиков.
Как сообщает Goal, после разгрома фанаты не позволили футболистам поесть пиццы. Они остановили доставщика пиццы у входа на стадион и забрали у него заказ.
Отметим, что "Португеза" выступает в чемпионате штата Сан-Паулу.
serzheo
)))) Красавцы. Тока Луана жалко, говорили ему - ехай в Спартачок, там завсегда свининкой угостят.
21:25
Дядька
Так может футболистам калорий не хватало. Что за люди...
21:22