Бразилия и Колумбия сыграют 25 января в память о жертвах авиакатастрофы

Бразилия и Колумбия проведут благотворительный матч в память о жертвах авиакатастрофы, в которой погибли игроки бразильского клуба "Шапекоэнсе", информирует пресс-служба Бразильская конфедерации футбола. Встреча состоится 25 января на Олимпийском стадионе в Рио-де-Жанейро. Все средства, собранные от матча, пойдут на помощь родственникам жертв. Отмечается, что в составе сборной Бразилии будут играть только местные футболисты.

​Самолет потерпел крушение 29 ноября недалеко от Медельина. На борту находились девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе". Команда летела на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Погиб 71 человек. Шесть выжили. Трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.