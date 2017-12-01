Брат Месси арестован, на его лодке нашли следы крови и пистолет

Брат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Матиас стал героем очередного скандала. Как сообщает The Sun, Матиас Месси арестован в Аргентине за незаконное хранение оружия. В его лодке был найден пистолет. Кроме того, полицейские обнаружили, что лодка испачкана кровью.

Сам Матиас Месси обратился за помощью, пожаловавшись на порезы, сообщив, будто поранился на лодке. Сотрудники одного из рыболовных клубов вызвали полицию, которая и нашла оружие на борту лодки.

Отметим, что Матиас Месси находится у полиции на особом счету, поскольку ранее был участником ДТП и оказывался замешанным в распространении наркотиков.