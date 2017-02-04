"Брага" разорвала контракт с Панюковым

"Брага" на своем официальном сайте сообщила о разрыве контрактов с рядом игроков. Среди них оказался российский нападающий Андрей Панюков. Форвард в нынешнем сезоне выступал за резервную команду "Браги", не сумев пробиться в основной состав.

В "Брагу" Панюков перешел из литовского "Атлантаса" летом прошлого года.