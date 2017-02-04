"Брага" разорвала контракт с Панюковым

"Брага" на своем официальном сайте сообщила о разрыве контрактов с рядом игроков. Среди них оказался российский нападающий Андрей Панюков. Форвард в нынешнем сезоне выступал за резервную команду "Браги", не сумев пробиться в основной состав.
В "Брагу" Панюков перешел из литовского "Атлантаса" летом прошлого года.
mihailmboss
П_о_в_а_р Пока не проходят в составы даже в чемпионатах Македонии. Впрочем, есть пример Крицюка и Караваева. Да и Черышев, если бы не травмы. кризис наступил, может поедут больше
22:30 4 февраля
П_о_в_а_р
Молодым надо ехать в Европу. Там, в конкурентной среде, они будут расти. Наверное.
16:46 4 февраля
shpasic
в Зенит!
16:45 4 февраля
баламошка
Песец, у нас просто талант на таланте, сплошные претенденты на Золотой мяч. Скоро Ватикан на футбольном поле оплеухи выдавать начнёт.
16:36 4 февраля