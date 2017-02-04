16:31 4 февраля | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Брага" разорвала контракт с Панюковым

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"Брага" на своем официальном сайте сообщила о разрыве контрактов с рядом игроков. Среди них оказался российский нападающий Андрей Панюков. Форвард в нынешнем сезоне выступал за резервную команду "Браги", не сумев пробиться в основной состав.

В "Брагу" Панюков перешел из литовского "Атлантаса" летом прошлого года.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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mihailmboss

П_о_в_а_р Пока не проходят в составы даже в чемпионатах Македонии. Впрочем, есть пример Крицюка и Караваева. Да и Черышев, если бы не травмы. кризис наступил, может поедут больше

22:30 4 февраля

П_о_в_а_р

Молодым надо ехать в Европу. Там, в конкурентной среде, они будут расти. Наверное.

16:46 4 февраля

shpasic

в Зенит!

16:45 4 февраля

баламошка

Песец, у нас просто талант на таланте, сплошные претенденты на Золотой мяч. Скоро Ватикан на футбольном поле оплеухи выдавать начнёт.

16:36 4 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ