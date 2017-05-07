Божович ушел в отставку с поста главного тренера "Црвены Звезды"

Главный тренер "Црвены Звезды" Миодраг Божович ушел в отсавку с поста главного тренера команды после поражения от "Вождоваца" в 34-м туре чемпионата Сербии (2:3). Красно-белые в последних четырех матчах проиграли два раза, в том числе "Партизану". Теперь "Звезда" занимает второе место в таблице и отстает от второго гранда сербского футбола на три очка. До окончания чемпионата осталось сыграть три тура.

- Я больше не тренер "Црвены Звезды", - приводит DNA слова Божовича. - И это нормально, учитывая наши последние результаты, за которые я несу ответственность. Каждый тренер должен быть честным перед собой и знать, когда уйти. Надеюсь, моя отставка встряхнет команду. Хотя я сомневаюсь, что теперь возможно выиграть чемпионство. Но взять Кубок еще можно.