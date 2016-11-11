Божович точно будет тренером "Црвены Звезды" до лета 2018 года

Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич подчеркнул, что Миодраг Божович совершенно точно останется главным тренером белградской команды до лета 2018 года. Божович, работавший в России с "Локомотивом", "Динамо", "Амкаром" и "Ростовом", возглавил "Црвену Звезду" летом 2015 года и в первый же сезон привел команду к победе в чемпионате Сербии.

– Божович абсолютно точно останется главным тренером "Црвены Звезды" до лета 2018 года, – цитирует "Р-Спорт" Терзича. – Мы не рассматриваем других вариантов на пост главного тренера.