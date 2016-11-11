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Божович точно будет тренером "Црвены Звезды" до лета 2018 года

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Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич подчеркнул, что Миодраг Божович совершенно точно останется главным тренером белградской команды до лета 2018 года. Божович, работавший в России с "Локомотивом", "Динамо", "Амкаром" и "Ростовом", возглавил "Црвену Звезду" летом 2015 года и в первый же сезон привел команду к победе в чемпионате Сербии.

– Божович абсолютно точно останется главным тренером "Црвены Звезды" до лета 2018 года, – цитирует "Р-Спорт" Терзича. – Мы не рассматриваем других вариантов на пост главного тренера.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161111/1112116865.html

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