Боруц завершил карьеру в сборной Польши

Голкипер "Борнмута" Артур Боруц объявил о завершении международной карьеры. 37-летний поляк намерен дать дорогу молодым вратарям и сосредоточиться на клубной карьере.

"Хотел бы сообщить всем заинтересованным сторонам, что принял решение, которое носил в себе в течение некоторого времени. Из-за здоровья и возраста, из-за спокойствия моего духа и моей семьи, я заканчиваю приключение со сборной Польши. Спасибо всем тренерам, коллегам игрокам, с которыми имел удовольствие работать. Спасибо друзьям, которые были со мной в хорошие и плохие времена. Спасибо всем, кто держал кулачки за меня. Спасибо всем за эти несколько лет общих взлетов и падений. Теперь я буду в другой роли и буду сам переживать за национальную команду со стороны. Теперь сосредоточусь на своем здоровье и выступлениях за "Борнмут" в премьер-лиге. Спасибо за все!" - написал на своей странице в "Инстаграме" Боруц.