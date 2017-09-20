Бородюк продолжит работу со сборной Казахстана

Федераций футбола Казахстана продолжит доверять главному тренеру команды Александру Бородюку, сообщает официальный сайт организации. Напомним, что под руководством российского тренера команда потерпела пять поражений.

Спортивный менеджер Игорь Утробин отметил, что руководство федерации выражает доверие и поддержку команде и главному тренеру Бородюку.

- Результат, конечно, неудовлетворительный, - сказал Бородюк. - Наши игроки не должны допускать такие ошибки. Футболисты более высокого класса не прощают их. Команда часто контролирует мяч. К примеру, в играх с Польшей и Данией процент владения мячом у нас был в районе 54-57 процентов. Это говорит, о том, что по этим показателям мы играем на равных, может быть, даже немного превосходим соперника. У наших игроков присутствует и индивидуальное мастерство. В матче с Черногорией футболисты нанесли 17 ударов по воротам соперника, при этом 7 из них пришлись в створ. Реализация моментов нас нередко подводит.

С точки психологии претензий к ребятам нет - они с радостью приезжают в расположение сборной. Огорчает тот факт, что мы не можем играть на высоких скоростях. Игрокам не хватает уверенности в себе. Нам необходимо научиться справляться с той атмосферой, которая, к примеру, была в Польше. В Варшаве местную команду поддерживало почти 60 тысяч болельщиков. Хотелось бы отметить, что мы нуждаемся в игроках с международным опытом. В той же сборной Армении имеются 5-6 игроков, которые выступают в европейских чемпионатах.