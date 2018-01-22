Бородюк покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Бородюк покинул занимаемую должность, информирует пресс-служба Федерации футбола Казахстана. Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.
При Александре Бородюке в 2017 году сборная провела семь матчей. Шесть раз казахстанцы уступили и один раз сыграли вничью. Новый главный тренер национальной команды будет объявлен в ближайшее время.
Дополнительная информация
http://kff.kz/news/view/1516614932-aleksandr-borodyuk-pokinul-post-glavnogo-trenera-nacionalnoy-sbornoy-kazahstana
Петровичъ
И его прочили в Главные сборной России?
17:36