Бородюк покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Бородюк покинул занимаемую должность, информирует пресс-служба Федерации футбола Казахстана. Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

При Александре Бородюке в 2017 году сборная провела семь матчей. Шесть раз казахстанцы уступили и один раз сыграли вничью. Новый главный тренер национальной команды будет объявлен в ближайшее время.

Бородюк ушел из сборной Казахстана. Подробности