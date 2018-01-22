13:57 | Футбол — "Пас из-за границы"

Бородюк покинул пост главного тренера сборной Казахстана

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Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Бородюк покинул занимаемую должность, информирует пресс-служба Федерации футбола Казахстана. Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

При Александре Бородюке в 2017 году сборная провела семь матчей. Шесть раз казахстанцы уступили и один раз сыграли вничью. Новый главный тренер национальной команды будет объявлен в ближайшее время.

Бородюк ушел из сборной Казахстана. Подробности

Дополнительная информация

http://kff.kz/news/view/1516614932-aleksandr-borodyuk-pokinul-post-glavnogo-trenera-nacionalnoy-sbornoy-kazahstana

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Петровичъ

И его прочили в Главные сборной России?

17:36