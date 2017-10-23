Бонуччи - в сборной года по версии FIFPro

Оглашен состав символической сборной 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В команду вошли пять футболистов "Реала", выигравшего Лигу чемпионов в сезоне-2016/17. Три футболиста сборной сменили клубы по ходу сезона - Дани Алвес, Леонардо Бонуччи и Неймар.

Символическая сборная-2017 по версии FIFPro: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") – Дани Алвес("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио Рамос, Марселу – Лука Модрич, Тони Кроос (все – "Реал"), Андрес Иньеста – Лионель Месси (оба – "Барселона"), Криштиану Роналду("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").