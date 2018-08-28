Болт в дебютном матче планирует сыграть до 20 минут

Восьмикратный олимпийский чемпион, спринтер Усэйн Болт поделился ожиданиями от первого футбольного матча в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс". Товарищеская игра против команды "Сентрал Кост Селект" состоится 31 августа.

Напомним, 32-летний ямаец подписал контракт с клубом, по условиям которого он будет тренироваться с командой. Решение о том, заключат ли с ним контракт, боссы клуба могут принять по итогам восьминедельного тренировочного периода.

– Нервы, конечно же будут, поскольку этот матч не будет похож на благотворительные игры, в которых я участвовал, – цитирует Reuters Болта. – Мне кажется, я буду достаточно часто ошибаться, но после игры смогу гордится собой.

Да, мне недостает физической подготовки и скорости. Я планирую провести на поле 15-20 минут в концовке матча.

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