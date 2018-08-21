Болт провел первую тренировку с "Сентрал Кост Маринерс"

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт провел первую тренировку с составе "Сентрал Кост Маринерс", сообщает FOX Sports. Также 32-летний ямаец обозначил свою конечную цель - сыграть за "Манчестер Юнайтед".

После тренировки Болт признался, что ему предстоит еще много работы, чтобы заслужить контракт. Также он отметил, что без уверенности в себе нельзя выиграть 8 олимпийских золотых медалей.

- Дебют в чемпионате Австралии станет шагом к конечной цели - сыграть за "Манчестер Юнайтед". Даже если это будет один матч или пять, это моя мечта, - отметил Болт.