Болт покинул на неделю свой австралийский клуб

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт прервал тренировки с австралийской командой "Сентрал Кост Маринерс". 32-летний ямайский спринтер начал карьеру футболиста, присоединившись к австралийскому клубу летом, однако теперь он вынужден сделать перерыв.

– Болт будет отсутствовать на тренировках с 9 по 16 сентября, – говорится в заявлении клуба. – Ему нужно уехать для выполнения ряда обязательств, взятых им ранее. Договоренность об этом с клубом была достигнута заранее.

Цель отъезда Болта не называется, однако австралийские СМИ сообщают, что ему предстоит принять участие в официальном мероприятии во Франции.