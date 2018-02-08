Большой флаг помешал арбитру матча "Авеш" – "Боавишта" посмотреть видеоповтор спорного гола

В матче 21-го тура чемпионата Португалии между "Авешем" и "Боавиштой" (3:0) главный арбитр встречи не сумел воспользоваться системой видеоповтора, чтобы определить, находился ли игрок "Авеша" в офсайде.

При счете 2:0 судья решил посмотреть повтор спорного эпизода: после углового хозяева забили третий мяч, а арбитр хотел убедиться, что автор гола в момент передачи находился в правильном положении. Воспользоваться технологией VAR ему помешали болельщики гостей, которые размахивали флагом с эмблемой своей команды перед камерой.

Арбитр оставил в силе свое изначальное решение и гол засчитал.