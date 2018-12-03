Большой дворец, где вручат "Золотой мяч". Пафосное фото

Журнал France Football опубликовал снимок Большого дворца, где сегодня состоится церемония вручения "Золотого мяча-2018". В шорт-лист претендентов вошло 30 футболистов, места с 15-го по 30-е уже оглашены.

Большой дворец расположен в Париже близ Елисейских полей. В прошлом году Криштиану Роналду получил награду на Эйфелевой башни.