Большой дворец, где вручат "Золотой мяч". Пафосное фото

Журнал France Football опубликовал снимок Большого дворца, где сегодня состоится церемония вручения "Золотого мяча-2018". В шорт-лист претендентов вошло 30 футболистов, места с 15-го по 30-е уже оглашены.
Большой дворец расположен в Париже близ Елисейских полей. В прошлом году Криштиану Роналду получил награду на Эйфелевой башни.
The Grand Palais is ready for the 63rd ceremony of the #ballondor– la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 декабря 2018 г.
We are just waiting for you 😉#ShotoniPhoneXR pic.twitter.com/HckGDswZHJ
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