Болельщики "Шапекоэнсе" овацией встретили выживших в авиакатастрофе игроков

Перед товарищеской игрой между "Шапекоэнсе" и "Палмейрасом" на поле появились три игрока хозяев, выживших после крушения самолета команды 29 ноября. Вратарь Жаксон, а также защитники Алан Рушел и Нету были удостоены аплодисментов собравшихся на стадионе болельщиков, после чего голкипер, которому врачи ампутировали часть ноги, поднял над головой Южноамериканский кубок.

Напомним, что трофей должен был быть разыгран между "Шапекоэнсе" и "Атлетико Насионалем", но игра не состоялась, поскольку 29 ноября самолет с футболистами бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. Позже "Шапекоэнсе" был назван победителем Южноамериканского кубка.