Болельщики "Шапекоэнсе" овацией встретили выживших в авиакатастрофе игроков

Перед товарищеской игрой между "Шапекоэнсе" и "Палмейрасом" на поле появились три игрока хозяев, выживших после крушения самолета команды 29 ноября. Вратарь Жаксон, а также защитники Алан Рушел и Нету были удостоены аплодисментов собравшихся на стадионе болельщиков, после чего голкипер, которому врачи ампутировали часть ноги, поднял над головой Южноамериканский кубок.
Напомним, что трофей должен был быть разыгран между "Шапекоэнсе" и "Атлетико Насионалем", но игра не состоялась, поскольку 29 ноября самолет с футболистами бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. Позже "Шапекоэнсе" был назван победителем Южноамериканского кубка.
Helio Neto, Jackson Follmann, y Alan Ruschel. Sobrevivientes de la la tragedia, GUERREROS DE LA VIDA. @ChapecoenseReal. #ForçaChape. 💚 pic.twitter.com/XhW3IarJDC– Chapecoense Real (@Chapecoense_ES) 21 января 2017 г.
#Chapecoense volvio a jugar, y Jackson Follmann les presento a sus hinchas la Copa Sudamericana con mucha emocion. pic.twitter.com/0ufLMeMLvU– Federico Portas (@P0RTA5FEDERIC0) 21 января 2017 г.