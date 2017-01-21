22:24 21 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Болельщики "Шапекоэнсе" овацией встретили выживших в авиакатастрофе игроков

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Перед товарищеской игрой между "Шапекоэнсе" и "Палмейрасом" на поле появились три игрока хозяев, выживших после крушения самолета команды 29 ноября. Вратарь Жаксон, а также защитники Алан Рушел и Нету были удостоены аплодисментов собравшихся на стадионе болельщиков, после чего голкипер, которому врачи ампутировали часть ноги, поднял над головой Южноамериканский кубок.

Напомним, что трофей должен был быть разыгран между "Шапекоэнсе" и "Атлетико Насионалем", но игра не состоялась, поскольку 29 ноября самолет с футболистами бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. Позже "Шапекоэнсе" был назван победителем Южноамериканского кубка.

 

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Материалы REN-TV

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