Болельщики "Партизана" и "Црвены Звезды" подрались с полицией перед финалом Кубка Сербии

Болельщики "Партизана" и "Црвены Звезды" устроили стычку в полицией перед финалом Кубка Сербии. Конфликт начался на северной трибуне между фанатами двух команд после того, как "гробари" начали повторять кричалку с упоминанием имени Марко Ивковича – болельщика "Звезды", погибшего в Стамбуле во время выезда на матч баскетбольной Евролиги в 2014 году.

С обеих сторон полетели петарды и файеры, в дело пришлось вмешаться полиции. В СМИ отмечается, что фанаты "Партизана" сразу же успокоились, а болельщики "красно-белых" напротив агрессивно встретили стражей правопорядка. В результате несколько человек пострадали в драках с полицейскими.