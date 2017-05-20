 Болельщики "Гуанчжоу" попали бутылкой в игрока "Цзяньсу". ФУТБОЛ - "Пас из-за границы". СПОРТ-ЭКСПРЕСС
01:48 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Болельщики "Гуанчжоу" попали бутылкой в игрока "Цзяньсу"

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Болельщики "Гуанчжоу" после матча 10-го тура чемпионата Китая против "Цзяньсу" забросали бутылками нападающего соперников Роджера Мартинеса. Колумбиец в это время направлялся в подтрибунные помещения. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Гуанчжоу". Команда лидирует в турнирной таблице, а "Цзяньсу" занимает предпоследнее место.

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