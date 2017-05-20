Болельщики "Гуанчжоу" попали бутылкой в игрока "Цзяньсу"

Болельщики "Гуанчжоу" после матча 10-го тура чемпионата Китая против "Цзяньсу" забросали бутылками нападающего соперников Роджера Мартинеса. Колумбиец в это время направлялся в подтрибунные помещения. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Гуанчжоу". Команда лидирует в турнирной таблице, а "Цзяньсу" занимает предпоследнее место.

Жестокий и беспощадный китайский футбол. Фанаты "Гуанчжоу" бросали бутылки в игрока "Цзянсу Сунин" Мартинеса. Попали. pic.twitter.com/mIETNLffno – Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) 19 мая 2017 г.