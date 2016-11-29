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Болельщики "Атлетико Насьоналя" почтут память "Шапекоэнсе" на стадионе во время матча

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"Атлетико Насьональ" призвал своих болельщиков прийти на домашний стадион, чтобы почтить память команды "Шапекоэнсе", которая сегодня разбилась в результате крушения лайнера. Бразильский клуб летел на финал Южноамериканского кубка против колумбийцев. Катастрофа произошла возле Медельина. В результате трагедии погбили 75 из 81 человека, находившихся на борту. Среди выживших есть три футболиста - защитники Алан РушелЭлиу Нету и голкипер Жаксон.

Игроки и болельщики во время церемонии наденут белые футболки и зажгут белые свечи. Мероприятие начнется в тот момент, когда должен был прозвучать стартовый свисток арбитра этого несостоявшегося мачта.

 

Mañana 6:45 p.m. todos juntos al estadio vestidos de blanco y con un vela blanca en símbolo de solidaridad #FuerzaChapecoense

Фото опубликовано Atlético Nacional SA (@nacionaloficial) Ноя 29 2016 в 7:33 PST

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