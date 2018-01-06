"Бока Хуниорс" объявил о возвращении Тевеса

"Бока Хуниорс" объявил о возвращении в команду нападающего Карлоса Тевеса. Подробности сделки с 33-летним экс-форвардом "Шанхай Шэньхуа" пока не разглашаются.
"Тевес вернулся домой", - говорится в сообщении на странице клуба в Твиттере.
Напомним, что аргентинец в 2016 году покинул "Боку" ради "Шанхай Шэньхуа", где его сделали самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой около 40 миллионов евро в год.
#BienvenidoCarlitos ¡Tevez volvió a casa! Hoy se sumó al plantel de Guillermo en Cardales y ya se entrena con sus compañeros. #VamosBoca 💙💛💙 pic.twitter.com/gAHl2DOZpt– Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 5 января 2018 г.