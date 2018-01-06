09:50 | Футбол — "Пас из-за границы"

"Бока Хуниорс" объявил о возвращении Тевеса


"Бока Хуниорс" объявил о возвращении в команду нападающего Карлоса Тевеса. Подробности сделки с 33-летним экс-форвардом "Шанхай Шэньхуа" пока не разглашаются.

"Тевес вернулся домой", - говорится в сообщении на странице клуба в Твиттере.

Напомним, что аргентинец в 2016 году покинул "Боку" ради "Шанхай Шэньхуа", где его сделали самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой около 40 миллионов евро в год.

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