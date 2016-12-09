Блаттер обвинил Инфантино в неуважении

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил нынешнего главу организации в неуважении к себе. Напомним, Блаттер в результате коррупционного скандала был отстранен от футбола на шесть лет.

– Я расстроен тем, что происходит в ФИФА, – приводит BBC слова Блаттера. – Если все изменится, я буду рад. Инфантино? Я никогда не видел, чтобы новый президент организации так неуважительно относился к старому президенту.

– То есть вы хотите сказать, что Инфантино проявил к вам неуважение?

– Именно так. После того как он был избран на свой пост, мы встретились с ним, он зашел ко мне домой, мы пообщались, выпили по бокалу красного вина. Потом я сказал ему, что у меня есть список вопросов, которые следует решить в ФИФА. Он взял этот список и никогда к нему не возвращался. Я писал ему, звонил – все без ответа. Теперь мы общаемся только через адвокатов.