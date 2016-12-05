17:55 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Блаттер не будет оспаривать дисквалификацию в Верховном суде Швейцарии

0
0
0

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер не будет подавать апелляцию в Верховный суд Швейцарии на шестилетнюю дисквалификацию, сообщает AFP со ссылкой на самого швейцарца. Изначально комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера на восемь лет за незаконную передачу бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини 2 миллионов швейцарских франков. Блаттер настаивал, что оплатил долг по устной договоренности, что допускается швейцарским законодательством. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил наказание до шести лет. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но она была отклонена.

0
0
0
Материалы сюжета: ФИФА-гейт
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ