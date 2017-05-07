Бил ли Халк тренера "Гуйчжоу"? "Шанхай" заступился за бразильца

"Шанхай Шанган" выступил в поддержку своего нападающего Халка, которого обвиняют в нападении на одного из тренеров "Гуйчжоу Чжичэн" в перерыве субботнего матча. Сообщалось, что бразилец ударил и сбил с ног Юй Мина. Мол, Халк сделал это, потому что "презирает китайцев".
"Шанхай Шанган" опровергает появившуюся информацию, которая направлена на то, чтобы "спровоцировать враждебность между иностранными футболистами и гражданами КНР", передает корреспондент South China Morning Post.
Информацию о нападении Халка озвучил на послематчевой пресс-конференции один из представителей "Гуйчжоу". Якобы конфликт возник в подтрибунном помещении на глазах у главного тренера "Шанхая" Андре Виллаш-Боаша, и остановить стычку удалось только с помощью полиции.
В то же время еще вчера наши китайские коллеги сообщали, что видеокамеры не зафиксировали никаких драк. У китайского тренера, входящего в штаб "Гуйчжоу", нет видимых повреждений.
Так что, по всей видимости, инцидент, если он действительно имел место, не вышел за рамки перебранки. Хотя непонятно на каком языке – китайским Халк не владеет.
Напомним, что вчера "Шанхай Шанган" победил 3:0, а экс-зенитовец забил один мяч и сделал голевую передачу. В первом тайме арбитр не засчитал два гола "Гуйчжоу". (Александр БОБРОВ)
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Он в прямом эфире гонял по полю гл. арбитра матча Терек-Зенит и ничего. А тут из-за китайского тренера шум подняли.
11:07