Бил ли Халк тренера "Гуйчжоу"? "Шанхай" заступился за бразильца

"Шанхай Шанган" выступил в поддержку своего нападающего Халка, которого обвиняют в нападении на одного из тренеров "Гуйчжоу Чжичэн" в перерыве субботнего матча. Сообщалось, что бразилец ударил и сбил с ног Юй Мина. Мол, Халк сделал это, потому что "презирает китайцев".

"Шанхай Шанган" опровергает появившуюся информацию, которая направлена на то, чтобы "спровоцировать враждебность между иностранными футболистами и гражданами КНР", передает корреспондент South China Morning Post.

Информацию о нападении Халка озвучил на послематчевой пресс-конференции один из представителей "Гуйчжоу". Якобы конфликт возник в подтрибунном помещении на глазах у главного тренера "Шанхая" Андре Виллаш-Боаша, и остановить стычку удалось только с помощью полиции.

В то же время еще вчера наши китайские коллеги сообщали, что видеокамеры не зафиксировали никаких драк. У китайского тренера, входящего в штаб "Гуйчжоу", нет видимых повреждений.

Так что, по всей видимости, инцидент, если он действительно имел место, не вышел за рамки перебранки. Хотя непонятно на каком языке – китайским Халк не владеет.

Напомним, что вчера "Шанхай Шанган" победил 3:0, а экс-зенитовец забил один мяч и сделал голевую передачу. В первом тайме арбитр не засчитал два гола "Гуйчжоу". (Александр БОБРОВ)