"Бейтар" не будет играть, если фанаты станут использовать расистские кричалки

Владелец иерусалимского "Бейтара" Эли Табиб дал указание тренерскому штабу и игрокам своего клуба немедленно покинуть поле, если во время матча болельщики станут использовать лозунги или кричалки расистского содержания. По правилам израильской лиги команда, которая самовольно прекратит игру, автоматически дисквалифицируется и переводится в низшую лигу. Тем не менее Табиб не намерен менять свое решение. Отметим, что одна из радикальных фанатских групп "Бейтара" известна своей крайней нетерпимостью к мусульманам. (Эли ШВИДЛЕР)