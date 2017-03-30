12:25 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Бейтар" не будет играть, если фанаты станут использовать расистские кричалки

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Владелец иерусалимского "Бейтара" Эли Табиб дал указание тренерскому штабу и игрокам своего клуба немедленно покинуть поле, если во время матча болельщики станут использовать лозунги или кричалки расистского содержания. По правилам израильской лиги команда, которая самовольно прекратит игру, автоматически дисквалифицируется и переводится в низшую лигу. Тем не менее Табиб не намерен менять свое решение. Отметим, что одна из радикальных фанатских групп "Бейтара" известна своей крайней нетерпимостью к мусульманам. (Эли ШВИДЛЕР)

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