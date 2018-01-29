23:35 29 января | Футбол — "Пас из-за границы"

"Бешикташ" объявил о переходе Вагнера Лав

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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, последним клубом которого был "Аланьяспор", подписал контракт с "Бешикташем", сообщает официальный сайт стамбульцев. Контракт 33-летнего бразильца с турецким клубом рассчитан на 2,5 года.

Напомним, Лав выступал за "Аланьяспор" с августа 2016 года. По итогам сезона-2016/17 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции (23 гола в 28 матчах).

В ЦСКА Вагнер играл с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. За это время он помог армейцем завоевать 14 трофеев, включая три титула чемпионов России и Кубок УЕФА.

 

Vagner❤Beşiktaş #ComeToBeşiktaş #Beşiktaş

Публикация от Beşiktaş JK 🏆 (@besiktas) Янв 29, 2018 at 7:14 PST

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Al Rains

Отыграет в турции...Будет дешёвые таланты искать на родине для отца)

00:23

Джаггер555

А какой фиг, эта новость в РФПЛ. Или Турецкий чемпионат объединился с РФПЛ.

00:14

achuburov

красавчик) лучший был в нашей помоечке

23:44 29 января

Деметрио

У меня два вопроса: 1) Ваня, где косички? 2) Ваня, когда домой, в ЦСКА???

23:43 29 января