"Бешикташ" объявил о переходе Вагнера Лав

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, последним клубом которого был "Аланьяспор", подписал контракт с "Бешикташем", сообщает официальный сайт стамбульцев. Контракт 33-летнего бразильца с турецким клубом рассчитан на 2,5 года.

Напомним, Лав выступал за "Аланьяспор" с августа 2016 года. По итогам сезона-2016/17 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции (23 гола в 28 матчах).

В ЦСКА Вагнер играл с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. За это время он помог армейцем завоевать 14 трофеев, включая три титула чемпионов России и Кубок УЕФА.