"Бешикташ" объявил о переходе Вагнера Лав

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, последним клубом которого был "Аланьяспор", подписал контракт с "Бешикташем", сообщает официальный сайт стамбульцев. Контракт 33-летнего бразильца с турецким клубом рассчитан на 2,5 года.
Напомним, Лав выступал за "Аланьяспор" с августа 2016 года. По итогам сезона-2016/17 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции (23 гола в 28 матчах).
В ЦСКА Вагнер играл с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. За это время он помог армейцем завоевать 14 трофеев, включая три титула чемпионов России и Кубок УЕФА.
Al Rains
Отыграет в турции...Будет дешёвые таланты искать на родине для отца)
00:23
Джаггер555
А какой фиг, эта новость в РФПЛ. Или Турецкий чемпионат объединился с РФПЛ.
00:14
achuburov
красавчик) лучший был в нашей помоечке
23:44 29 января
Деметрио
У меня два вопроса: 1) Ваня, где косички? 2) Ваня, когда домой, в ЦСКА???
23:43 29 января