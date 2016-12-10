23:42 10 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Бешикташ": никто из болельщиков при взрыве не пострадал

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Взрыв около домашнего стадиона "Бешикташа" прогремел сразу после матча чемпионата Турции против "Бурсаспора" (2:1), информирует пресс-служба стамбульского клуба. Сообщается, что никто из болельщиков не пострадал.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего рядом со стадионом в Стамбуле после матча между "Бешикташем" и "Бурсаспором" (2:1). По сообщениям турецкого правительства, целью взрыва были полицейские, обеспечивавшие порядок во время игры.

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