"Бешикташ" не явился на доигровку полуфинала Кубка Турции против "Фенербахче"

"Бешикташ" не явился на доигровку ответного полуфинала Кубка Турции против "Фенербахче", который был прерван 19 апреля из-за массовых беспорядков фанатов соперника. Матч должен был быть доигран сегодня при пустых прибунах, начиная с 57-й минуты при счете 0:0 (первая встреча 2:2).

- "Бешикташ" принял сложное решение. Я бы предпочел проиграть, а не выиграть таким образом, - приводит Рейтер слова главного тренера "Фенербахче" Айкута Коджамана.

Сообщается, что "Фенербахче" будет объявлен победителем в данной паре, а "Бешикташ" не сможет сыграть в национальном Кубке в следующем сезоне и выплатит 950 тысяч долларов, заработанные за текущий розыгрыш турнира.



Ранее в финал Кубка Турции вышел "Акхисар Беледие", прошедший "Галатасарай" (общий счет 3:2).

Игроки "Бешикташа" навестили пострадавшего тренера || "Бешикташ" отказался доигрывать матч Кубка Турции против "Фенербахче"