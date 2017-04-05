"Бенфика" продаст Талиску за 21 миллион фунтов стерлингов

Президент "Бешикташа" Фикрет Орман заявил, что "Бенфика" намерена продать летом полузащитника Талиску, права на которого принадлежат португальскому клубу. 23-летний бразилец на правах аренды в этом сезоне выступает за турецкую команду, забив 10 голов и сделав 5 голевых передач в 25 встречах.

- "Бенфика" заинтересована в продаже Талиски, если поступит предложение в размере 21 миллиона фунтов стерлингов, они попытаются оформить сделку, - цитирует Turkish Football Ормана.

Напомним, ранее игроком активно интересовался "Манчестер Юнайтед".