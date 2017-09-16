"Бенфика" после ЦСКА проиграла "Боавиште"

"Бенфика" в матче 6-го тура чемпионата Португалии проиграла "Боавиште" со счетом 1:2. На гол Жонаса хозяева ответили мячами Ренату Сантуша и Фабиу Эшпинью.

Отметим, что для "Бенфики" это первое поражение в чемпионате и второе подряд за неделю. Во вторник команда также проиграла ЦСКА (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Бенфика" занимает четвертое место в чемпионате Португалии. "Боавишта" расположилась на 10-й строчке.

Чемпионат Португалии

Примейра

6-й тур

Боавишта – Бенфика – 2:1 (0:1)

Голы: Жонас, 7 (0:1). Сантуш, 55 (1:1). Эшпинью, 74 (2:1).