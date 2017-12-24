"Бенфика" подозревает "Порту" и "Спортинг" в подкупе судей

"Бенфика" подозревает своих соперников по чемпионату Португалии – "Порту" и "Спортинг" – в незаконном влиянии на результаты матчей. Как сообщает O jogo, оба клуба оказывали давление на арбитров.
Отмечается, что прокуратура открыла дела в отношении президентов двух клубов – Бруну де Карвалью ("Спортинг") и Жорже Пинту да Кошты ("Порту"). Отмечается, что клубы использовали социальные сети, чтобы запугивать арбитров и членов их семей.
"Порту" является 27-кратным чемпионом Португалии, 20-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Португалии. "Спортинг" выигрывал национальное первенство 18 раз, Кубок - 20 раз, а Суперкубок - 8 раз.
foreverCSKAforever
Это же надо какие дела творятся! Хорошо хоть, у нас такого беспредела не наблюдается. Чтоб мне по жизни с Док_ом на форуме за продажных матрасов перетирать!
14:43
Патриот Сибири
Logva, как откуда? Ты что, не знаешь, что это всё Обама подстраивает, чтобы отобрать у России ЧМ?!
14:11
Logva
даже в португалии прокуратура в области спорта работает лучше!и наказание достойное,а у нас команда хз сколько лет на допинге-убрали Титова на год и все нормально.договорняк Ахмат(тогда еще Терек) с Уралом-собрали непонятную комиссию,посмотрели повтор матча,все нормально.договорняки (3 матча)спартак-Арсенал даже смотреть ни чего не стали-все нормально,а то что букмекеры вели себя странно на эти матчах ни кого не волнует,видимо они (букмекеры)знают больше прокуратуры!!!P.S. а потом задаемся вопросом-откуда у нас столько "нечистых"спортсменов???
13:11