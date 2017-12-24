"Бенфика" подозревает "Порту" и "Спортинг" в подкупе судей

"Бенфика" подозревает своих соперников по чемпионату Португалии – "Порту" и "Спортинг" – в незаконном влиянии на результаты матчей. Как сообщает O jogo, оба клуба оказывали давление на арбитров.

Отмечается, что прокуратура открыла дела в отношении президентов двух клубов – Бруну де Карвалью ("Спортинг") и Жорже Пинту да Кошты ("Порту"). Отмечается, что клубы использовали социальные сети, чтобы запугивать арбитров и членов их семей.

"Порту" является 27-кратным чемпионом Португалии, 20-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Португалии. "Спортинг" выигрывал национальное первенство 18 раз, Кубок - 20 раз, а Суперкубок - 8 раз.