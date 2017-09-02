"Бенфика" и "Спортинг" поборются за Санья

Защитник Бакари Санья может перебраться в чемпионате Португалии, утверждает Record. "Бенфика" и "Спортинг" проявляют интерес к французу, который стал свободным агентом после истечения срока контракта с "Манчестер Сити".

Ранее СМИ писали, что Санья отклонил предложения от "Вест Хэма" и "Брайтона", поскольку хочет продолжить карьеру за пределами Англии.

Напомним, Санья выступал за "горожан" с 2014 по 2017 год. За это время он принял участие в 85 матчах во всех турнирах, не отметившись забитыми мячами.