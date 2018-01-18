Белоруссия показала лучший рост в рейтинге УЕФА за 10 лет, Литва - худшее падение

УЕФА выпустил многостраничный финансовый отчет о состоянии дел в лигах и клубах континента. В частности, приведена таблица движения европейских национальных чемпионатов в рейтинге УЕФА за последние десять лет. Самый серьезный рост показал чемпионат Белоруссии, поднявшийся с 40-го места на 19-е. Причиной стало успешное выступление БАТЭ в Лиге чемпионов. Также в число лидеров вошли Азербайджан и Казахстан, которые переместились на 16 позиций вверх - с 42-го на 26-е и с 45-го на 29-е место соответственно.

Самое большое падение рейтингов продемонстрировал чемпионат Литвы - с 33-го на 48-е. Кроме того, в 2009-м литовская лига поднималась даже на 29-ю строчку. Также серьезно рейтинг упал у Шотландии - с 10-го на 23-е место. Причины такого падения очевидны - банкротство и перевод в низший дивизион в 2012 году самого титулованного клуба страны "Рейнджерс".

Чемпионат России за 10 лет опускался с шестого места на седьмое, а затем и на восьмое, однако в прошлом сезоне все же "отвоевал" позиции, снова став шестым.

В первой пятерке произошел ряд изменений, однако ее состав остался неизменным: Испания, Германия, Англия, Италия, Франция. Примечательно, что 10 лет назад немецкая бундеслига занимала только пятое место, сейчас же она поднялась на второе. Чемпионат Англии упустил лидерство и сейчас только третий.