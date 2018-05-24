Бельгийский клуб судится с ФИФА

Суд Брюсселя рассматривает спор между бельгийским клубом "Серэн", который выступает в третьем дивизионе страны, и ФИФА. Как сообщает AFP, в течение месяца должен быть вынесен вердикт, который может оказать влияние на всю футбольную экономику.

Дело в том, что "Серэн" подал иск на признание недействительным запрета ФИФА на владение правами на игроков третьими сторонами. "Серен" подал в суд, когда был оштрафован на 150 тысяч евро за заключение контракта с инвестиционным фондом Doyen Sports, владеющим частью прав на игроков.