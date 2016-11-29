Бекхэм выразил соболезнования в связи с гибелью игроков "Шапекоэнсе"

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил соболезнования в связи с крушением самолета, на борту которого находилась команда "Шапекоэнсе". Игроки попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, в катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один - вратарь Данилу - скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.

- Мое сердце и любовь сегодня с утра направлены ко всем семьям и друзьям, которые потеряли родных и близких в этой страшной трагедии, - написал на своей странице в социальной сети Бекхэм.

"Шапекоэнсе": Страшный финал перед финалом