Бекхэм избежал наказания за превышение скорости. Причина очень необычная

Бывший капитан сборной Англии и совладелец будущего клуба MLS Дэвид Бекхэм избежал наказания за превышение скорости по формальной причине. Как сообщает Talk Sport, 23 января было зафиксировано, что он едет в районе Лондона со скоростью 59 миль в час при допустимых 40 миль в час. Однако его адвокат Ник Фримен убедил суд, что Бекхэм не получил необходимое уведомление о штрафе в течение двух недель после правонарушения.

Фримен уже второй раз выручает Бекхэма в деле о превышении скорости. В 1999 году футболист "Манчестер Юнайтед" избежал восьмимесячного лишения прав, поскольку Фримен убедил суд, что игрок пытался скрыться от назойливого папарацци.