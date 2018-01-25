Базелюк выиграл со "Зброевкой" зимний турнир

Нападающий Константин Базелюк выиграл первый турнир в составе чешской "Зброевки". В финальном матче лиги Tipsport "Зброевка" обыграла "Богемианс" со счетом 2:0. Базелюк вышел в стартовом составе, но голов не забил. В составе "Богемианс" также появился российский футболист - лучший бомбардир команды Евгений Кабаев.

Накануне Базелюк дебютировал в составе "Зброевки" в полуфинальном поединке турнира против "Фридек-Мистек" (4:2).

ЦСКА отдал Базелюка в аренду "Зброевке" в январе сроком до конца сезона. Начинал сезон форвард в "Анжи", провел 6 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Лига Tipsport - ежегодный зимний товарищеский турнир, в котором принимают участие клубы из Чехии и Словакии. "Зброевка" выигрывает турнир второй раз - ранее ей это удалось в 2009 году.