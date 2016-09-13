БАТЭ сократил зарплаты игрокам и тренерам на 30 процентов

БАТЭ сократил зарплаты всем сотрудников клуба, включая футболистов и тренеров на 30 процентов, информирует Tribuna.com.Такое решение было принято из-за вылета команды из еврокубков.
Отмечается, что ранее борисовскую команду покинули два футболиста – полузащитник Александр Карницкий, а также нападающий Дмитрий Мозолевский.
Напомним, что действующий чемпион Белоруссии проиграл в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов "Дандолку" (1:0 дома и 0:3 в гостях), а в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы уступил "Астане" (0:2 в гостях и 2:2 дома).
Slim Taller
За шесть лет БАТЭ 5 раз выходил в групповую стадию Лиги Чемпионов.За эти годы не было куплено ни одного игрока,зато из внутреннего чемпионата выгребли всех кого можно,как Спартак в девяностых.В результате,на матчи внутреннего чемпионата приходит по пятьсот человек,его итоги известны за десяток туров до окончания.
11:48
The Godfather
Хм, серьезный прецедент. А ведь, Зениту играть с этим Дандолком, и не дай бог проиграют и не выйдут в следующий этап? Чужой пример заразителен?
11:35