БАТЭ сократил зарплаты игрокам и тренерам на 30 процентов

БАТЭ сократил зарплаты всем сотрудников клуба, включая футболистов и тренеров на 30 процентов, информирует Tribuna.com.Такое решение было принято из-за вылета команды из еврокубков.

Отмечается, что ранее борисовскую команду покинули два футболиста – полузащитник Александр Карницкий, а также нападающий Дмитрий Мозолевский.

Напомним, что действующий чемпион Белоруссии проиграл в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов "Дандолку" (1:0 дома и 0:3 в гостях), а в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы уступил "Астане" (0:2 в гостях и 2:2 дома).