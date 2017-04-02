Бастиан Швайнштайгер: "Приятно забить в первом же матче за "Чикаго"

Полузащитник "Чикаго" Бастиан Швайнштайгер, который стал автором гола в дебютном матче с "Монреалем" (2:2) подчеркнул, что ему было непросто провести на поле все 90 минут. По словам хавбека, он еще не набрал лучшую форму.

- Было приятно забить в первом же матче, но жаль, что нам не удалось победить, - приводит FourFourTwo слова Швайнштайгера. - Было непросто провести всю встречу, потому что я приехал в Чикаго несколько дней назад. Однако я чувствую, что готов. Я тренируюсь индивидуально, чтобы набрать лучшую форму. Думаю, что смогу еще прибавить.