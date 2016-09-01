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Бастиан Швайнштайгер: "Для меня было честью выступать за сборную Германии"

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Полузащитник Бастиан Швайнштайгер, завершивший международную карьеру, подчеркнул, что для него было честью выступать за сборную Германии. Товарищеская встреча с Финляндией (2:0) в Менхенгладбахе стала для 32-летнего хавбека последней в составе немецкой национальной команды. Швайнштайгер выступал за сборную с 2004 года, провел в составе команды 121 матч и забил 24 гола.

"Спасибо за все, для меня это была большая честь", – написал на своей странице в Instagram Швайнштайгер.

 

Danke für alles! Es war mir eine große Ehre. 🇩🇪 #DieMannschaft Thanks for everything! It was a great honor for me. 🇩🇪

Фото опубликовано Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger) Авг 31 2016 в 3:16 PDT

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Супершвайни

Басти, приходи в СПАРТАК ! МЫ ТЕБЯ ЖДЁМ !=)

07:27

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