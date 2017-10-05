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11:36 | Футбол — "Пас из-за границы"

Басель Абдулфаттах: "В Сирии один одноклубник компьютерами торговал, другой на такси людей развозил"


Экс-защитник "Зенита" Басель Абдулфаттах в интервью "СЭ" отметил, что уровень чемпионата Сирии соответствует ФНЛ. В прошлом году он шесть месяцев провел в сирийском клубе "Аль-Джаиш".

– Что за клуб – "Аль-Джаиш"?

– Один из лучших клубов Сирии последних лет. Когда я пришел, он уже был действующим чемпионом, я выиграл титул вместе с ним, и после меня "Аль-Джаиш" тоже стал лучшим. Этот клуб – что-то вроде ЦСКА, только не нынешнего, а советского. Он спонсируется армией, связан с ней напрямую, у футболистов есть звания.

– У вас тоже?

– Нет, я же легионер! Хотя, я слышал, что Вагнер Лав в ЦСКА получил какое-то звание, хотя он бразилец.

– Футболистов призывали в армию?

– Нет, наоборот. Это что-то вроде отсрочки. Теоретически могли призвать, но такого не было.

– Вы как-то сказали, что в ФНЛ и ПФЛ заработать невозможно. Неужели в Сирии все иначе?

– Деньги в "Аль-Джаише" сопоставимые с теми, что можно получить в клубе-аутсайдере ФНЛ. Я за полгода, что играл в Сирии, заработал 15 тысяч долларов. Но были и те, кто получал меньше меня. Кстати, многие одноклубники работали на стороне. Один, например, компьютерами торговал, а другой на такси людей развозил.

– Вас тоже?

– Один раз – да. Но бесплатно, конечно. У него настоящее такси – желтое, с шашечками. Но у него семья, поэтому надо работать больше. Молодым игрокам там хватает футбольной зарплаты.

– С деньгами понятно, а уровень футбола там какой?

– "Аль-Джаиш" был бы крепким середняком в ФНЛ. Но вообще у местных игроков не очень высокий уровень. Поля почти везде натуральные, хотя ранней весной было трудно на них играть. Зато летом все нормально. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Абдулфаттаха

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