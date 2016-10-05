19:27 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Бартон обвиняется в 44 ставках на матчи

0
0
0
1

Федерация футбола Шотландии выдвинула обвинения полузащитнику "Рейнджерс" Джоуи Бартону. Как сообщает пресс-служба организации, 34-летний футболист подозревается в том, что с 1 июля по 15 сентября этого года он сделал 44 ставки на матчи, что запрещается профессиональным футболистам. Слушания по данному делу пройдут 27 октября. У игрока есть время до 12 октября дать разъяснения.

Напомним, ранее Бартон был отстранен на 3 недели от основного состава из-за конфликта с партнерами по команде после матча против "Селтика" (1:5).

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Что толку запрещать? Захотят поставить- поставят через знакомых. Детский сад какой-то.

19:59

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ