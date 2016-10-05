Бартон обвиняется в 44 ставках на матчи

Федерация футбола Шотландии выдвинула обвинения полузащитнику "Рейнджерс" Джоуи Бартону. Как сообщает пресс-служба организации, 34-летний футболист подозревается в том, что с 1 июля по 15 сентября этого года он сделал 44 ставки на матчи, что запрещается профессиональным футболистам. Слушания по данному делу пройдут 27 октября. У игрока есть время до 12 октября дать разъяснения.

Напомним, ранее Бартон был отстранен на 3 недели от основного состава из-за конфликта с партнерами по команде после матча против "Селтика" (1:5).