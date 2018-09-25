Барановская резко высказалась об Аршавине

Бывшая гражданская жена экс-капитана сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в резкой форме высказалась о футболисте. По ее словам, футболист "Кайрата" уже пять лет не общается со своими детьми.

В Инстаграме она опубликовала фото с Невского проспекта и написала, что презентует свою книгу на том же месте через 15 лет после знакомства с Аршавиным.

В комментариях к записиона резко прошлась по футболисту: "Вы считаете, что можно называть "папой" человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет?

На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец – это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого. И еще один момент: на мой взгляд, найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается".

Сейчас Аршавин состоит в браке с журналисткой Алисой Казьминой, с которой воспитывает общего ребенка - дочь Есеню.