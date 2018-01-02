Азар назван лучшим футболистом Бельгии 2017 года

Королевская бельгийская футбольная ассоциация на своем официальном сайте объявила о победе полузащитника "Челси" Эдена Азара в голосовании за звание лучшего игрока страны. За хавбека синих проголосовали 10280 человек.

Второе место в опросе занял полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (4710), третьим стал форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку (3223). В топ-5 также вошли Дрис Мертенс (3123) и Тома Менье (2884).

В 2017 году Азар принял участие в 52 матчах, забив 20 мячей и отдав 7 передач. Он помог сборной Бельгии выйти на чемпионат мира 2018 года. Вместе с "Челси" он выиграл чемпионат Англии, а также был признан лучшим игроком года по версии болельщиков "синих".